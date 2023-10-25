Землетрясение в Мексике помогло найти древний ацтекский артефакт

Археологи нашли огромную каменную голову змеи недалеко от Мехико.

Скульптура, которую ученые назвали «змееголов» была создана около 500 лет назад. Тогда ацтеки контролировали территорию, которая была частью столицы Теночтитлан. Артефакт был обнаружен после землетрясения магнитудой 7,6, произошедшего в Мехико осенью 2022 года. Оно обнажило скульптуру под зданием, которое принадлежало юридической школе Национального автономного университета Мексики.

Ацтеки прославились в том числе благодаря своим монументальным храмам и пирамидам, где они поклонялись ряду божеств. Одним из таких божеств был грозный Кетцалькоатль, которого часто изображали в виде змеи. Но точно неизвестно, его ли изображает найденная змеиная скульптура.

По данным Национального института антропологии и истории Мексики (INAH), каменная змеиная голова имеет длину 1,8 метра и ширину 0,85 метра, в высоту она тоже достигает метра. Артефакт весит около 1,3 тонны. Она до сих пор не потеряла свои краски – на чешуйчатой поверхности можно рассмотреть красный, синий, черный и белый цвета.

«Цвет сохранился примерно на 80% поверхности скульптуры. Чтобы сохранить ее, команда INAH подняла голову из-под земли с помощью крана и построила вокруг скульптуры камеру влажности. Эта камера позволяет скульптуре постепенно терять влажность, сохраняя при этом ее цвет», – Мария Барахас Роча, специалист по охране природы из INAH.

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Хотя в Теночтитлане были найдены и другие скульптуры змееголов, эта особенно важна из-за сохранившихся цветов, говорит Эрика Роблес Кортес, археолог из INAH.

Змееголов, найденный недалеко от Мехико Фото: UNAM

По словам Бертрана Лобжуа, доцента гуманитарных наук Университета Монтеррея в Мексике, который не участвовал в раскопках, помимо сохранившихся цветов, примечателен и размер «змееголова».

Лобжуа также похвалил работу по консервации, которая позволила цветам сохраниться, отметив, что «процесс консервации позволяет нам оценить натуралистический подход к фигуративности», который использовали ацтекские художники.