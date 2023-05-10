Что было с вашим городом во времена динозавров? Проверьте на интерактивной карте

Всего предлагается 26 вариантов временной шкалы с интервалами от 15 до 150 миллионов лет.

На протяжении четырех с половиной миллиардов лет существования Земли наша планета постоянно менялась. Континенты двигались, соединяясь и расставаясь, пока не встали так, чтобы образовать Землю, какой мы знаем её сегодня.

Программист Ян Вебстер, сотрудничавший с Google и NASA, создал удивительную интерактивную карту, показывающую изменения, произошедшие на нашей планете за 750 миллионов лет: весь путь ее движения от первых гипотетических суперконтинентов до континентов, на которых мы живем сегодня, от появления первых зеленых водорослей до вымирания динозавров и расцвета мамонтов. Карта также предлагает различные инструменты, которые позволяют несведущим в палеонтологии людям узнать больше о Земле. В нем представлены такие детали, как место первого цветения растений и места обитания первых рептилий.



Карту отличает удобный интерфейс и множество функций: можно просто выбрать временной отрезок, чтобы посмотреть, как тогда располагались участки суши, а можно ранжировать выдачу результатов по важнейшим эволюционным вехам, таким как появление первых цветов или гоминидов.



Но и это ещё не всё: можно ввести название города или региона, а затем выбирать различные даты и наблюдать за развитием территории. Например, 750 миллионов лет назад будущая столица Мексики уже находилась на суше, тогда как на месте современной Москвы еще плескались волны Мирового океана.

Москва 750 миллионов лет назад Фото: Dinosaurpictures.org

К каждому временному или тематическому отрезку дается краткая справка. Так, на момент появления первых кораллов (в Ордовикский период, около 470 млн. лет назад) единственными многоклеточными растениями были водоросли, на Земле еще не было сложных форм жизни, а все разнообразие развивалось в морях: наравне с кораллами, свое место на планете начали занимать бесчелюстные рыбы и первые позвоночные.

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Точками показаны места будущих Москвы и Мехико Фото: Dinosaurpictures.org

Автор визуализации поясняет, что она в любом случае приблизительная: «Мы никогда не сможем воссоздать достоверную картину прошлого, различные модели могут отличаться». Данную модель Вебстер выбрал из-за ее наибольшей узнаваемости.

Карта объединяет данные Gplates, геолого-геофизической базы данных с открытым исходным кодом, с палеогеографическими картами, созданными в рамках проекта PALEOMAPS. В частности, оно было создано как веб-приложение, основанное на другой карте, в которой используются геологические модели, созданные ранее палеографом и геологом Кристофером Скотезе. Такие геологические модели детализируют развитие тектонических плит вплоть до 750 миллионов лет назад.

Отправляйтесь в древность на интерактивной карте здесь.