Землю накрыла мощная магнитная буря

Она стала следствием сильнейшей за последние семь лет вспышки на Солнце.

Магнитная буря накрыла Землю: сила геомагнитных ударов 26 февраля составила три балла в Новосибирске. Это следует из данных лаборатории солнечной астрономии института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), связанных со вспышечной активностью на Солнце в феврале. Ранее специалисты ожидали, что до конца февраля 2024 года магнитные бури не превысят свои обычные уровни.

При этом их повышенная активность прогнозировалась в марте. Однако прогнозы поменялись после того, как 23 февраля на Солнце произошла вспышка – мощнейшая за последние семь лет. Сегодня ученые прогнозируют, что колебания магнитного поля достигнут трех-пяти баллов по шкале K-index. По данным ИКИ РАН, сила геомагнитных ударов в Новосибирске уже составила три балла.

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Магнитная буря — это сильное возмущение магнитного поля Земли, которое резко нарушает плавный суточный ход элементов земного магнетизма. Широко распространено мнение, что даже слабая магнитная буря может влиять на метеозависимых людей, вызывая у них головные боли, слабость, тошноту и ломоту в суставах, а также перепады настроения и нарушения сна.

Ранее, в минувшем декабре, на Солнце произошла самая мощная солнечная вспышка за последние годы.