Женщин с мертвым мозгом предложили использовать в качестве суррогатных матерей

Довольно сомнительная инициатива, а вы что думаете?

Профессор практической философии Университета Осло Анна Смайдор выступила с инициативой использовать женщин с мертвым мозгом в качестве суррогатных матерей. Свои доводы она изложила в Журнале теоретической медицины и биоэтики (Journal of Theoretical Medicine and Bioethics).

«Донорство во время беременности предлагает альтернативный способ вынашивания плода для будущих родителей, которые хотят иметь детей. Кажется вполне правдоподобным, что некоторые люди были бы готовы рассмотреть возможность пожертвовать свое тело на эти цели, так же как некоторые люди жертвуют части своего тела для донорства органов», – Анна Смайдор.

По ее словам, уже установлено, «что ребенок может быть успешно выношен в телах женщин с мертвым мозгом» и что «нет очевидных медицинских причин, по которым начало такой беременности было бы невозможно». Хотя она признает, что это «несомненно волнующая перспектива».

Она утверждает, что «гестационное донорство всего тела» (WBGD) должно быть вариантом «для всех, кто хочет избежать рисков и бремени вынашивания плода в собственном теле», что «это может казаться шокирующим», но «большинство этических проблем применимы в равной степени и к другим областям медицинской и/или репродуктивной практики».

«Мы пока не можем полностью отказаться от матки для воспроизводства нашего вида. Но мы можем перенести риски беременности на тех, кому они больше не могут причинить вред», – Анна Смайдор.

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Смайдор признает, что WBGD «может показаться неприемлемым с феминистской точки зрения».

Исследовательница также предположила, что мужчины с мертвым мозгом «также будут иметь потенциал для вынашивания плода», что увеличит количество потенциальных доноров и смягчит опасения феминисток.

«Перспектива мужской беременности не является чем-то невероятным или фантастикой, как многие думают», – Анна Смайдор.

Как отмечает Смайдор, ее предложение не ново, и в 2000 году с такой инициативой уже выступала исследовательница Розали Бер. Чтобы обойти этические проблемы гестационного суррогатного материнства, она предложила, чтобы пациентки в персистирующем вегетативном состоянии (PVS), давшие предварительное письменное согласие, могли выступать в качестве суррогатных матерей.

«Насколько мне известно, ни одна юрисдикция не рассматривала возможность реализации предложения Бер. Это удивительно, учитывая, в какой степени суррогатное материнство продолжает вызывать моральные и юридические споры», – говорит Смайдор.

«Бер считает, что женщины в PVS будут лучшей альтернативой живому суррогатному материнству. Я полагаю, что мы должны быть готовы рассматривать WBGD у пациентов с мертвым стволом мозга, а не с PVS», – Анна Смайдор.

Смайдор пишет, что WBGD у пациентов со смертью ствола головного мозга повлечет за собой длительные периоды вентиляции, то есть искусственного поддержания жизни остального тела. Некоторые клиницисты считают соматическую выживаемость после смерти ствола головного мозга неустойчивой в течение длительного времени.

Но в качестве примера длительной вентиляции Смайдор приводит случай с женщиной, у которой смерть мозга наступила во время беременности. Врачи извлекли ребенка на 32-неделе беременности, после чего прекратили вентиляцию (женщина умерла). Исследователи Сара Армстронг и Рошан Фернандо отмечают, что не существует известного верхнего физиологического предела «продления соматической функции при отсутствии функции ствола мозга».