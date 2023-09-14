Женщина с мертвым мозгом родила живого ребенка. Как это возможно?

Это не уникальный случай.

Исследователи описали новый медицинский случай, в котором женщина с диагностированной смертью мозга смогла выносить плод почти до полного срока. В конечном итоге здоровый ребенок появился на свет путем кесарева сечения. Хотя подобные инциденты редки, недавний систематический обзор выявил 35 случаев смерти мозга у беременных женщин, 27 из которых закончились живорождением, включая три случая обычных родов без кесарева сечения.

Описывая недавний случай, исследователи из Университета Флориды рассказывают, что 31-летняя женщина была на 22 неделе беременности, когда обратилась в клинику с сильной головной болью. Вскоре после этого она испытала «припадочную активность», после чего у нее была зафиксирована смерть мозга. Дальнейшие анализы показали, что у женщины произошло кровоизлияние в мозг.

«После мультидисциплинарной встречи с нейроинтенсивистами, специалистами отделения интенсивной терапии новорожденных, акушерами, а также группами юристов, этических и социальных работников семья пациентки выразила желание сохранить беременность и привести плод к жизнеспособности путем продолжения соматической поддержки пациентки», – пишут исследователи.

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Чтобы сохранить жизнь, ребенку требовалось обширное медицинское вмешательство. Мать с мёртвым мозгом подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и установили ей назогастральный зонд для кормления. Врачам пришлось регулировать ей уровень тироксина и кровяное давление, а также вводить препараты, разжижающие кровь, чтобы предотвратить образование тромбов.

Пациентка также страдала от многочисленных инфекций, которые привели к пневмонии и другим осложнениям. Поэтому для защиты плода были назначены различные лекарства, в том числе антибиотики. Еще через 11 недель хирурги провели кесарево сечение и извлекли ребенка на 33-й неделе беременности.

«Рожденную девочку доставили в отделение интенсивной терапии новорожденных для госпитализации в соответствии с гестационным возрастом. Через пять дней ее выписали домой», – пишут авторы отчета.

После этого жизнеобеспечение матери было прекращено.

Хотя такие случаи крайне редки, они не являются чем-то уникальным. Согласно вышеупомянутому обзору, примерно у двух третей женщин, у которых во время беременности наступала смерть мозга, причина заключалась в кровоизлиянии в мозг. Из 35 пациенток, выявленных в ходе исследования, 69 процентов нуждались в лечении таких инфекций, как пневмония или сепсис, у 63 процентов развилась нестабильность кровообращения, а 56 процентов страдали несахарным диабетом.

Однако у половины женщин, впавших в кому до 14 недель беременности, родились живые дети. Напротив, живорождение было зарегистрировано в 100 процентах случаев, когда у беременной женщины наступила смерть мозга после 24 недель беременности. В целом авторы исследования обнаружили, что восемь из 35 плодов умерли внутриутробно, а остальные 27 были извлечены до срока.

Из них двое умерли вскоре после рождения, а еще у двоих остались серьезные неврологические осложнения, хотя при длительном наблюдении 23 новорожденных оказались здоровыми. Неудивительно, что подавляющее большинство родов произошло путем кесарева сечения, хотя у двух женщин со смертью мозга роды были вагинальными после самопроизвольных схваток, а еще у одной произошли искусственные вагинальные роды.