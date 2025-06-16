Женские и мужские сердца бьются по-разному

Учёные нашли отличия в работе сердец у женщин и мужчин.

Женские и мужские сердца бьются в разном ритме! Новое исследование Медицинского центра Векснера при Университете штата Огайо подтвердило предыдущие догадки: сердечные сокращения у женщин происходят чаще, чем у мужчин.

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Более того, мужчины оказались более склонны к мерцательной аритмии – то есть фибрилляции предсердий или нарушению сердечного ритма. В целом, средняя частота сердечных сокращений у мужчин составляет около 70 ударов в минуту, а у женщин ближе к 80.

Как показало исследование донорских сердец, причина такой разницы заключается в том, что естественный координатор сердечных ритмов в наших организмах (синоатриальный узел (САН)) у женщин и мужчин работает по-разному – в основном, из-за генетических различий. В организмах женщин присутствуют гены, которые способствуют более частому сердцебиению (TBX3 и HCN1). По этой же причине женщины, например, более склонны к синусовой тахикардии — то есть ещё более высокой частоте сердечных сокращений, при которой сердце не наполняется кровью в полной мере.

А вот у мужчин преобладают гены, связанные с воспалением и выработкой коллагена – по словам ученых, такой набор повышает риск аритмий и даже может привести к блокаде сердца из-за нарушения проведения электрического импульса.

Помимо разницы в клетках САН, важно отметить, что женские сердца в целом по размеру меньше мужских, и имеют более тонкие стенки предсердий и желудочков.