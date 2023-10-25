Житель Финляндии нашел меч времен крестовых походов у себя во дворе

Оружие было сделано примерно тысячу лет назад.
Проводя ремонтные работы на своем участке, житель Финляндии обнаружил кусок железа, который позже оказался древним мечом. Это подтвердили местные археологи, с которыми связался мужчина. Исследователи провели радиоуглеродный анализ погнутого меча и датировали артефакт периодом между 1050 и 1150 годами нашей эры.
По мнению исследователей, такой меч мог использоваться в шведских крестовых походах, первый из которых предположительно состоялся в 1150-х годах. В ходе этого похода Швеция завоевала Финляндию и обратила язычников-финнов в христианство.
Рентген лезвия меча показал, что на нем имеется надпись, которая, по мнению археологов, читается как «во имя Иисуса Христа».
Продолжая обследовать местность, исследователи сделали второе открытие: там же было найдено неизвестное ранее древнее кладбище и остатки средневековой каменной церкви.
«Расположение этого места в непосредственной близости от средневековой каменной церкви можно рассматривать как свидетельство гораздо более ранней церковной организации в этом районе», – Юха Руохонен, преподаватель кафедры археологии и истории Финляндии в Университете Турку.
В ходе раскопок археологи обнаружили ряд артефактов, которые, предположительно, являются частью одного захоронения: части другого меча, деревянные фрагменты гроба, крестообразные подвески и кожаный пояс, украшенный 30 бронзовыми «розетками».
На данный момент археологи обнаружили на этом месте восемь могил, но, по их мнению, всего там может быть от дюжины до 200 захоронений.
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