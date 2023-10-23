Житель Швейцарии нашел клад бронзового века на морковном поле

Возраст находки составляет около 3,5 тысяч лет.

Житель Швейцарии Франц Цан нашел несколько древних бронзовых подвесок после сбора урожая на морковном поле. Мужчина рассказал о своей находке археологам: те вырезали блок земли и отправили его в лабораторию. В результате ученые обнаружили целый клад, состоящий более чем из 100 предметов, относящихся к среднему бронзовому веку. По предварительным оценкам, возраст находок — около 3,5 тысяч лет.

Судя по всему, изначально клад был закопан в сумке из органического материала, следы которого найти не удалось. Среди находок оказались больше 100 бусин из янтаря, а также 14 дисковидных подвесок. Исследователи также нашли восемь колец из золотой проволоки, вес которых составил более 21 грамма, два бронзовых кольца, горный хрусталь, а также зубы бобра и медведя.

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Ранее сообщалось, что британский археолог-любитель и поклонник фильмов об Индиане Джонсе, 31-летний Джордж Риджуэй, нашел в окрестностях Ипсуича (один из старейших городов Англии) клад с 748 золотыми и серебряными монетами.