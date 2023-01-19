Какие животные могут предсказывать катастрофы?

Некоторые животные обладают высокой сейсмочувствительностью.

Многим известно, что животные способны предчувствовать наступление природных катастроф за несколько дней до того, как они произойдут. Например, высокая сейсмочувствительность присуща самцам обыкновенных жаб (Bufo bufo).

Это стало известно ученым из Великобритании за несколько дней до разрушительного землетрясения в городе Аквила (Италия), случившегося 6 апреля 2009 года. В результате него погибли более 300 человек, а 40 тысяч остались без крова. По шкале Рихтера сила толчков составляла от 5,8 до 6,3.

Жабы, что были под наблюдением ученых, незадолго до катастрофы покинули находящийся в 74 км от эпицентра землетрясения пруд, в котором они размножались. За пять дней до катаклизма из водоема ушли 96% самцов, а за три дня – все жабы. Такое поведение биологи объясняют тем, что эти животные могут чувствовать ранние признаки сейсмической активности (выбросы радиоактивных газов, заряженных частиц).

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Однако не только обыкновенные жабы обладают сейсмочувствительностью. Например, такая же способность есть у мышей. Они чувствуют приближение катастрофы за 10-15 дней. Также рыбы в зависимости от своего местонахождения узнают о землетрясении за 1-10 дней до него, куры – за 1-3 дня, собаки — за 2 часа — 2 дня, а попугаи и канарейки — за несколько часов.

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Софья Демьянец