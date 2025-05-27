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Живые организмы излучают слабое свечение, пока не умрут: исследование

Живые организмы излучают слабое свечение, пока не умрут: исследование

Подобное ультраслабое фотонное излучение исходит от всех живых существ.

Исследователи из Канады измерили уровень свечения, исходящий от мышей и растений, и заметили, что после их смерти оно исчезало. 

В исследовании, опубликованном в журнале The Journal of Physical Chemistry Letters, ученые объясняют, что ультраслабое фотонное излучение (UPE) исходит от живых организмов благодаря деятельности митохондрий, которые вырабатывают в клетках энергию. В ходе этих реакций происходит высвобождение отдельных фотонов, которые можно засечь с помощью сверхчувствительных камер. 

Эксперимент на мышах показал значительную разницу в уровне излучения между живыми и мертвыми созданиями. Когда же ученые исследовали уровень свечения растений, они обнаружили, что при химической обработке их травмированных участков (то есть нанесения местного анестетика бензокаина) свечение достигало самых высоких показателей. 

Подобные методы не только обеспечивают ученым возможность визуализации жизнеспособности животных и реакции растений на стресс, но и могут применяться в медицине для обнаружения повреждений и мониторинга состояния пациентов.

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