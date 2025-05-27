Живые организмы излучают слабое свечение, пока не умрут: исследование

Подобное ультраслабое фотонное излучение исходит от всех живых существ.

Исследователи из Канады измерили уровень свечения, исходящий от мышей и растений, и заметили, что после их смерти оно исчезало.

В исследовании, опубликованном в журнале The Journal of Physical Chemistry Letters, ученые объясняют, что ультраслабое фотонное излучение (UPE) исходит от живых организмов благодаря деятельности митохондрий, которые вырабатывают в клетках энергию. В ходе этих реакций происходит высвобождение отдельных фотонов, которые можно засечь с помощью сверхчувствительных камер.

Эксперимент на мышах показал значительную разницу в уровне излучения между живыми и мертвыми созданиями. Когда же ученые исследовали уровень свечения растений, они обнаружили, что при химической обработке их травмированных участков (то есть нанесения местного анестетика бензокаина) свечение достигало самых высоких показателей.

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Подобные методы не только обеспечивают ученым возможность визуализации жизнеспособности животных и реакции растений на стресс, но и могут применяться в медицине для обнаружения повреждений и мониторинга состояния пациентов.