Жизнь на Земле возникла из тумана: гипотеза учёных

Такие явления, как органические туманы, существовали на планете около четырех миллиардов лет назад.

Жизнь на Земле могла зародиться из-за органических туманов, которые существовали на планете около четырех миллиардов лет назад. К таким выводам пришли ученые из Университета Джонса Хопкинса (штат Мэриленд, США). По мнению специалистов, после появления Земли на ней началась эра под названием гадейский (катархейский) геологический эон, которая длилась на протяжении 500 миллионов лет.

В то время планету окружала дымка, включавшая аминокислоты и нуклеиновые основания — строительные блоки для создания первых организмов. В те моменты, когда эти частицы оседали на поверхности Земли и попадали в воду, химические связи разрывались, а водоемы обогащались органикой.

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Сегодня похожие условия есть на Титане — крупнейшей луне Сатурна, что делает этот спутник газового гиганта перспективным местом для поисков внеземной жизни. Поэтому в 2028 году специалисты NASA намерены отправить на Титан миссию Dragonfly («Стрекоза») — она должна достигнуть цели к 2034 году. Dragonfly предусматривает запуск квадрокоптера для поиска следов жизни при помощи масс-спектрометра, гамма- и нейтронного спектрометра, геофизического и метеорологического комплексов, а также набора камер. Ученые надеются, что Dragonfly поможет не только обнаружить органику на Титане, но и лучше понять историю эволюции жизни на Земле.

Ранее сообщалось, что ученые из Университета Рутгерса и Городского колледжа Нью-Йорка в США идентифицировали белок, который, возможно, сыграл решающую роль в возникновении жизни, какой мы ее знаем, — простой пептид получил название nickelback.