Жвачка переваривается в желудке годами: правда или миф

Диетологи успокаивают: если вы случайно проглотите жвачку, то ничего страшного не случится. Но злоупотреблять этим явно не стоит.

Жевательная резинка быстро набрала особую популярность в России сразу же после распада Советского Союза. Многих из нас пугали в детстве: если проглотить её, можно чуть ли не умереть. Якобы, жвачка либо будет годами перевариваться организмом, либо вообще застрянет в нём навечно.

Диетологи успокаивают – если вы случайно проглотите жвачку то, как и любая другая пища, она покинет ваш организм меньше чем через двое суток.

«Ей требуется 40 часов, как и пище, чтобы пройти через вашу пищеварительную систему и выйти со стулом», — пояснила Джулия Зумпано, диетолог из Центра питания человека клиники Кливленда в Огайо.

Но доля правды в известной страшилке всё же есть. Наш организм просто не способен переварить жевательную резинку. Гастроэнтеролог из Медицинского центра Университета Дьюка, Нэнси МакГриал, рассказала LiveScience, что в нашем организме нет ферментов, которые помогли бы усвоить её.

Безусловно, жевательная резинка – не самый полезный продукт. В ней содержится много элементов, которые уж точно нельзя назвать пищевыми — синтетические полимеры, смолы и эмульгаторы.

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«Поэтому, если вы ее проглотите, она пройдет через ваш кишечный тракт целиком», - уточнила МакГриал.

Доктор рассказала, что за свою врачебную практику, она даже несколько раз находила остатки жвачки в организме пациентов во время процедуры колоноскопии.

«Но, опять же, это, вероятно, было проглочено в течение последних 24 часов, а не что-то, что там застряло семь лет назад», – сказала МакГриал.

Можно заключить, что глотать жвачку не смертельно, но на постоянной основе эта привычка может привести к печальным последствиям – запорам, вздутию, а в самых страшных случаях даже вызвать непроходимость пищевода и кишечника.

При этом даже если просто употреблять слишком много жевательной резинки – а эксперты рекомендуют жевать её только сразу после еды и не более 5 минут в день — которая содержит сорбит (заменитель сахара), можно «дожеваться» до расстройства пищеварения и диареи. Так что умеренность тут не помешает, как и во многих других жизненных аспектах.