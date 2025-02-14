Золото сарматов: в Казахстане раскопали поразительный браслет с леопардами

Удивительные находки были сделаны в захоронениях возрастом 2400 лет, принадлежащих сарматам.

Около тысячи артефактов, включая золотые украшения, бронзовое оружие и керамику, были обнаружены сразу в нескольких захоронениях вблизи села Карабау Атырауской области Казахстана.

В ходе археологических работ на трех курганах, которые длились несколько лет, исследователям из Атырауского областного краеведческого музея удалось обнаружить десятки могил, принадлежавших сарматам — древнему кочевому народу, населявшему степи Евразии с IV века до н. э. Сарматы были людьми верующими — это объясняет, почему останки были обнаружены вместе с оружием и орудиями труда, которыми обитатели могил, возможно, пользовались при жизни.

К радости археологов, многие из захоронений оказались неразграбленными. Они датируются V веком до н. э. и, по словам экспертов, являются по-настоящему «царскими» – возможно, там были захоронены правители или просто очень богатые сарматы.

Одной из самых удивительных находок оказался внушительный браслет, изображающий двух леопардов, которые должны были изящно обхватывать руку носителя. Он весит около 370 граммов – это самое тяжелое из обнаруженных украшений.

Фото: Акимат Атырауской области

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Браслет оказался одним из примерно 100 ювелирных изделий, извлеченных из могил. Многие из предметов были украшены образами величественных зверей – леопардов, кабанов, тигров и оленей, которые обитали в регионе в тот период. Так сарматы отдавали дань охотничьему искусству. Помимо украшений, в могилах также нашли керамическую посуду и две деревянных чаши в хорошей сохранности — обычно дерево разлагается за такой длительный период, поэтому находка особенно ценная.

В одном из курганов археологи наткнулись на серебряные пиктограммы с изображением сайгака и волка. А при раскопках другого исследователям попались на глаза два черных «пробирных камня» с золотыми ручками – подобные «устройства» могли использоваться для определения чистоты металлов, например, золота. Ранее в Казахстане таких сокровищ не встречали.

Учёные долго считали, что Атырауская область располагалась на окраине Сарматской империи, но последние находки показали, что это не так. Судя по богатым захоронениям, Прикаспийская низменность, где находится Атырау, являлась в своё время центром крупной империи сарматов.