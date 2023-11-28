Зоологи будут выпускать пиявок в водоемы Северной Шотландии. Зачем?

Эти черви почти вымерли в регионе из-за чрезмерного вылова и разрушения экосистем.

Зоологи решили восстановить численность медицинских пиявок в Северной Шотландии, которые почти вымерли в регионе из-за чрезмерного вылова и разрушения экосистем. Специалисты намерены разводить пиявок в неволе, а затем выпускать их в подходящие водоемы. Всего планируется выпустить несколько сотен особей.

Реклама

В XVII-XIX веках европейские врачи часто использовали медицинских пиявок для кровопускания. Медики того времени верили, что лечение пиявками может облегчить состояние пациентов при ряде заболеваний. Из-за массового спроса на черных червей их численность в водоемах Европы стала уменьшаться, а в некоторых регионах они и вовсе исчезли.

По мнению британских зоологов, их проект возродит в Шотландии популяции медицинских пиявок — их выпуск в озера и ручьи региона может начаться уже в следующем году.

Ранее сообщалось, что в малоизученных районах Арктики нашли новый род древних пиявок, о которых пока ничего не известно.