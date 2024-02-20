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1,7 миллиарда долларов: стоимость сделки по выкупу гостиничного комплекса у аэропорта «Домодедово»

Фото: «Аэротель»

Российская гостиничная компания ZONT Hotel Group выкупила у аэропорта Домодедово гостиничный комплекс «Аэротель» с номерным фондом в 299 комнат.

Ранее, с 2012 года, этот гостиничный комплекс находился в управлении компании. Сумма сделки составила 1,7 млрд.

 

Николай Филатов, генеральный директор и совладелец ZONT Hotel Group, пояснил причину сделки:

 

Николай Филатов, генеральный директор и совладелец ZONT Hotel Group

«Аэротель в Домодедово стал первым отелем, который мы с командой ZONT Hotel Group взяли в аренду и первым в России, который управлялся по такой модели. Аренду гостиницы нельзя путать с обычной арендой здания, когда собственник просто сдаёт на какой-либо срок принадлежащее ему имущество. Это постоянная работа команды профессиональных отельеров для содержания здания гостиницы в том состоянии, в котором она была передана, а также генерации постоянного дохода собственнику с его минимальным погружением в операционные процессы. В конце 2023 года, после оценки эффективности работы всех наших служб в рамках арендованных отелей, мы приняли решение о стратегическом расширении портфолио и первый арендованный нами отель стал первым нашим собственным отелем.».

По словам Николая Филатова, в 2024 году ZONT Hotel Group продолжит инвестиции в собственный капитал. Глобальная цель компании – составить достойную конкуренцию крупным гостиничным сетям.

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