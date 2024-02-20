1,7 миллиарда долларов: стоимость сделки по выкупу гостиничного комплекса у аэропорта «Домодедово»

Николай Филатов, генеральный директор и совладелец ZONT Hotel Group

«Аэротель в Домодедово стал первым отелем, который мы с командой ZONT Hotel Group взяли в аренду и первым в России, который управлялся по такой модели. Аренду гостиницы нельзя путать с обычной арендой здания, когда собственник просто сдаёт на какой-либо срок принадлежащее ему имущество. Это постоянная работа команды профессиональных отельеров для содержания здания гостиницы в том состоянии, в котором она была передана, а также генерации постоянного дохода собственнику с его минимальным погружением в операционные процессы. В конце 2023 года, после оценки эффективности работы всех наших служб в рамках арендованных отелей, мы приняли решение о стратегическом расширении портфолио и первый арендованный нами отель стал первым нашим собственным отелем.».