172 миллиарда рублей инвестиций – стратегия развития курорта Шерегеш

На днях правительство Кемеровской области подписало стратегию развития спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» до 2035 года.
Подразумевается, что количество туристов, которые будут посещать горнолыжный курорт, увеличится больше чем в два раза: с 1,3 млн человек в 2022 году до 3,4 миллионов в 2035.
Количество запланированных инвестиций – 172 миллиарда рублей.
Как утверждают в правительстве, запланировано «развитие снегоходного и мотовездеходного туризма, новая туристская инфраструктура высокого уровня, благоустройство территории, улучшенные жилищные условия и экология, новые социальной инфраструктуры, повышение безопасности и остальное».
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