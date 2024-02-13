980 миллионов рублей: столько потратит Воронежская область на развитие туризма

Такую сумму планируется пустить на туризм в 2024 году.
Из этой суммы 490 миллионов рублей потратят на обустройство инфраструктуры туристического комплекса «Ямань Spa Resort»: на берегу реки Дон возведут коттеджны для туристов. Также в комплекс будет входить два бассейна, внутренний и уличный, а еще аквапарк и зону для курортного лечения и рыбалки. Общая площадь территории – 17 гектаров.
Кроме того, 290 миллионов рублей потратят на модульные некапитальные объекты для туристов (кемпинги, глэмпинги и быстровозводимые отели). Как рассказал журналистам член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы РФ Андрей Марков: «Они дают хороший эффект и увеличивают количество мест, где можно остановиться. Область удачно расположена: многие едут на юг по М-4 «Дон», регион где-то посередине, можно отдохнуть 1-2 дня».
член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы РФ Андрей Марков
Подробнее на РБК:
https://chr.rbc.ru/chr/12/02/2024/65c9e2af9a794795176ff0db?from=c
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