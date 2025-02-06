Арктика привлекает все больше туристов

За Полярным кругом простирается обширная территория, известная как Арктика. По различным подсчетам, ее общая площадь варьируется в пределах 21-27 миллионов квадратных километров. Сегодня эти территории привлекают все больше туристов.

Значительная часть арктических земель – почти пятая часть от общемировой площади Арктики — принадлежит России. Российская Арктическая зона охватывает территорию в 4,8 миллиона квадратных километров, согласно информации с инвестпортала Арктической зоны РФ. В нее входят несколько регионов страны: три района Карелии (Лоухский, Кемский и Беломорский), два края (Красноярский и Ямало-Ненецкий), три автономных округа (Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий), а также Мурманская и Архангельская области, республики Коми и Якутия. Всего девять субъектов РФ из восьмидесяти девяти частично или полностью расположены в арктической зоне.

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Согласно информации из публичных источников, регион демонстрирует позитивную динамику в туристической отрасли. За период 2023–2024 гг. количество посетителей увеличилось на 100 тысяч человек, достигнув отметки в 1.2 миллиона туристов ежегодно. Этот факт, по словам экспертов, свидетельствует не только об усилении туристического потенциала территории, но и создает благоприятные условия для инвесторов, заинтересованных в развитии местной туристической инфраструктуры.