Более 30 000 студентов из России и СНГ собрал Второй международный студенческий туристический конгресс

Второй международный студенческий туристический конгресс «Туризм будущего — будущее туризма» стал одним из главных событий года в области туризма. Мероприятие собрало в онлайн-формате более 30 тысяч студентов из России и стран СНГ и побило рекорд первого туристического конгресса студентов, прошедшего в 2021 году.

Эксперты вместе со студентами обсудили – какое будущее у туризма, и какой он, туризм будущего? Главная задача глобального мероприятия — вовлечения талантливой молодежи в развитие туризма и гостеприимства России и стран СНГ.

Ключевыми площадками конгресса выступили РУДН, МГУ, СПбГЭУ, СГУ, СКФУ, РГО, а также ведущие вузы стран СНГ. Всего в работе Конгресса приняли участие более 100 университетов.

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Главным вызовом и рисками выполнения целей нацпроекта «Туризм и гостеприимство» к 2030 году является кадровое обеспечение туриндустрии. Уже сегодня отрасль остро ощущает дефицит квалифицированных кадров. Создание дополнительных 2 млн. рабочих мест в результате реализации нацпроекта увеличит потребность туротрасли в кадрах многократно.

Привлечение молодежи в профессии туризма и гостеприимства, а также профессиональная ориентация студентов и школьников старших классов – важнейшая задача.

В рамках конгресса прошла презентация новшеств программы «Студенческий туризм» Минобрнауки России, которая теперь работает и в странах СНГ. Также на площадке конгресса был запущен Международный конкурс студентов «Погнали в СНГ!», в рамках которого студенты смогут презентовать туристический потенциал своих городов и регионов, разработать туристический маршрут, а авторы лучших работ получат возможность стажировок и трудоустройства в ведущих российский туристических компаниях.

В рамках конгресса были проведены панельные дискуссии, посвященные международной туристической интеграция СНГ, устойчивому туризму, экскурсоводом нового поколения, профессиям туризма и гостеприимства, развитию аграрного туризма, цифровизация туриндустрии, экономическим аспектам развития туризма, экспедициям Русского географического общества и глобальному туристическому проекту Кавказу с Gran Turismo.