Более 30 000 студентов из России и СНГ собрал Второй международный студенческий туристический конгресс

Второй международный студенческий туристический конгресс «Туризм будущего — будущее туризма» стал одним из главных событий года в области туризма. Мероприятие собрало в онлайн-формате более 30 тысяч студентов из России и стран СНГ и побило рекорд первого туристического конгресса студентов, прошедшего в 2021 году.
Эксперты вместе со студентами обсудили – какое будущее у туризма, и какой он, туризм будущего? Главная задача глобального мероприятия — вовлечения талантливой молодежи в развитие туризма и гостеприимства России и стран СНГ.
Ключевыми площадками конгресса выступили РУДН, МГУ, СПбГЭУ, СГУ, СКФУ, РГО, а также ведущие вузы стран СНГ. Всего в работе Конгресса приняли участие более 100 университетов.
Главным вызовом и рисками выполнения целей нацпроекта «Туризм и гостеприимство» к 2030 году является кадровое обеспечение туриндустрии. Уже сегодня отрасль остро ощущает дефицит квалифицированных кадров. Создание дополнительных 2 млн. рабочих мест в результате реализации нацпроекта увеличит потребность туротрасли в кадрах многократно.
Привлечение молодежи в профессии туризма и гостеприимства, а также профессиональная ориентация студентов и школьников старших классов – важнейшая задача.
В рамках конгресса прошла презентация новшеств программы «Студенческий туризм» Минобрнауки России, которая теперь работает и в странах СНГ. Также на площадке конгресса был запущен Международный конкурс студентов «Погнали в СНГ!», в рамках которого студенты смогут презентовать туристический потенциал своих городов и регионов, разработать туристический маршрут, а авторы лучших работ получат возможность стажировок и трудоустройства в ведущих российский туристических компаниях.
В рамках конгресса были проведены панельные дискуссии, посвященные международной туристической интеграция СНГ, устойчивому туризму, экскурсоводом нового поколения, профессиям туризма и гостеприимства, развитию аграрного туризма, цифровизация туриндустрии, экономическим аспектам развития туризма, экспедициям Русского географического общества и глобальному туристическому проекту Кавказу с Gran Turismo.
Конгресс организован при поддержке Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств, Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Росмолодежи, Русского географического общества, консорциума «Устойчивый туризм», Делового центра экономического развития СНГ, Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», АНО «Больше, чем путешествие», туристической платформы «Погнали!», Россельхозбанка и Общенационального союза индустрии гостеприимства.
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