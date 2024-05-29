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Больше всего электронных виз в Россию выдали гражданам Китая. На втором месте – Германия

Пример электронной визы

Об этом сообщил Алексей Климов, глава консульского департамента МИД РФ.

С августа 2023 года в России начала действовать единая электронная виза для граждан 55 стран, с начала 2024 года ее выдали 178 000 иностранцам. По сведениям главы консульского департамента МИД РФ Алексея Климова, основными получателями таких виз стали граждане Китая и Германии, им выдали 92 000 и 14 000 виз, соответственно.

Также значительное количество виз было выдано гражданам Турции (13 000), Индии (10,5 000) и Саудовской Аравии (свыше 8,5 000). Количество стран, граждане которых могут получить эту визу, планируется расширить.

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