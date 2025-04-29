Большинству путешественников важен дизайн отеля

Согласно опросу, проведенному booking.com, для большинства путешественников (70%) при выборе жилья важно, чтобы дизайн интерьера значительно отличался от их дома — это обеспечивает им физическую и эмоциональную разгрузку. Исследование показало, что после возвращения из поездки более половины (56%) путешественников хотят обновить интерьер в своем доме.

Архитектура и дизайнерские решения в гостиничном бизнесе играют ключевую роль в формировании уникального имиджа, привлечении гостей и обеспечении их комфорта. Чтобы гостиница выделялась среди конкурентов и оставляла приятные впечатления у посетителей, важно уделять внимание не только функциональности пространства, но и эстетике, атмосфере, инновационным подходам.

Современные архитекторы и дизайнеры используют разнообразные концепции — от лаконичного минимализма и строгих геометрических форм до этнических мотивов и эклектики. Особое значение придается организации пространства: важно создать интуитивно понятную навигацию, предусмотреть зоны для отдыха, работы и развлечений, гармонично сочетать общественные и приватные помещения.

Фасады гостиниц часто становятся архитектурными доминантами города, отражая актуальные тенденции, например, биоархитектуру, где в оформлении активно используются природные материалы и экологичные технологии. Внутренние пространства проектируются с учетом создаваемого настроения — уютные лобби с дизайнерской мебелью, авторские арт-объекты, необычные световые решения и зелёные акценты формируют атмосферу уюта и уединённости даже в больших отелях.

Особое внимание уделяется трансформируемым пространствам, позволяющим проводить мероприятия разного формата, и умным технологиям: автоматизация систем освещения, климат-контроля, интерактивные панели для гостей. В luxury-сегменте акцент делается на уникальных элементах декора, индивидуальном подходе и воплощении культурных особенностей региона.

Во многих современных гостиницах присутствует тенденция к интеграции локального колорита: это отражается в используемых отделочных материалах, цветовых решениях, элементах декора, тематических ресторанах. Дизайнерские решения призваны не только впечатлять, но и быть адаптивными, удобными для разных категорий гостей — от бизнес-туристов до семей с детьми.

Одна из главных целей — создание гармоничной среды, где каждый элемент интерьера и экстерьера работает на эмоции и комфорт клиента. Именно продуманная архитектура и оригинальный дизайн способны сделать отель запоминающимся и повысить его конкурентоспособность на рынке.

Монохромная элегантность

На восточном берегу реки Чао Прайя в самом сердце оживленного исторического центра Бангкока и в окружении знаменитых храмов расположен дизайнерских бутик–отель SALA Rattanakosin Bangkok – место, где монохромная элегантность и историческое наследие сочетаются с современным комфортом.

Бутик-отель выполнен в формате камерного пространства тихой роскоши с атмосферой, где каждая деталь отражает как элегантность настоящего, так и богатство прошлого. В отеле всего 15 стильных номеров из панорамных окон которых открываются кинематографические виды на исторические улицы города, знаменитый храм Ват Пхо или возвышающийся над водой Ват Арун – просыпаться в окружении вечной красоты и засыпать под тихий плеск реки.

Философиея Фэн-Шуй

Расположенный в самом сердце Антальи с видом на Средиземное море дизайнерских отель Akra Antalya открыл свои двери после полной реновации. Весь комплекс, включая номера и другие пространства, был полностью обновлен в соответствии с философией Фэн-Шуй под руководством первого в Турции мастера Фэн-Шуй Эсры Коюнджу и консультанта по Фэн-Шуй Мелтем Озертем. В обновленном отеле современный дизайн сочетается с интеллектуальными технологиями, создавая максимальный уровень комфорта проживания.

Кроме номерного фонда также были обновлены ресторанные концепции. Пространства The 251 Soul и The 251 Social Club в новой атмосфере стали местом незабываемых музыкальных вечеров, а Pablito Bistro с обновленным интерьером и меню делают средиземноморские вечера еще более особенными. В полностью обновленном Panora Restaurant кулинарное искусство сочетается с принципами нулевых отходов и экологичности.

Безмятежные тона

SALA Samui Chaweng Beach Resort. Курортный отель расположен на одном из популярных у туристов острове Самуи в Таиланде. Есть корпус с номерами и люксами на первой береговой линии из окон которых открывается вид бассейн и Сиамский залив Тихого океана. Номера на первом этаже здесь оборудованы террасами и прямым выходом к бассейну, номера на втором и третьем этажах оснащены частными бассейнами, где можно принимать солнечные ванны, не покидая пределы номера.

SALA Chaweng – баланс между динамичностью и спокойствием. Все номера и виллы отеля оформлены в мягких и безмятежных тонах в естественных природных тонах с плавной планировкой внутри и снаружи.

Лофт и классика

Дизайнерский бутик-отель Бутик-отель «Гостиный двор» «Гостиный двор» расположен в здании 1820 года на центральной площади старинного купеческого города Мичуринск в Тамбовской области. В XIX веке здание было частью главной городской лавки на торговой площади, занимавшей целый квартал. Современный «Гостиный Двор» – дизайнерский бутик-отель, в котором стиль лофт гармонично объединен с современной классикой. На первом этаже отеля – светлое лобби с арочными окнами и высоким потолком, на полу – плитка с имитацией дерева и инкрустированный камень терракотового цвета.

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В отеле всего 16 номеров с оригинальными и не повторяющимися планировками, где можно увидеть старинные кирпичные стены, кованные элементы обвязки окон и крюки от ставен, появившиеся там еще в момент постройки здания. Номера первого этажа отличаются высокими потолками и большими окнами, на втором этаже - широкие подоконники, где можно комфортно разместиться на пледе и за чашечкой кофе любоваться видом на Ильинский храм XVII века, утопающую в зелени центральную площадь города, а также торговую улицу и внутренний двор. Для создания домашнего уюта вся мебель была также изготовлена на заказ по эскизам дизайнеров из натурального бука и ротанговой сетки.

Классика архитектуры

Дизайнерский отель премиум-класса в центре Иркутска с уникальной архитектурой начала XIX века – новая точка притяжения на пути к Байкалу для ценителей культуры, искусства и премиального сервиса. История места впечатляет. До революции в возрожденном историческом здании отеля располагались легендарные Курбатовские бани, которые были оборудованы по «последнему слову техники, науки и моды»: ещё до появления первой городской электростанции здесь уже было электричество, вода проходила через несколько этапов очистки, в интерьере использовалась роскошная глазурованная плитка с Хайтинской фарфоровой фабрике.

Важная особенность и одна из причин остановиться в современном отеле – роскошный Grand SPA, где безупречный сервис и инновационные технологии будущего воплощены в стильном wellness-пространстве.

Сегодня здание обрело новую жизнь и смыслы в формате роскошного пятизвездочного отеля RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk. Авторы проекта полностью воссоздали архитектурный облик в характерном для того времени классическом стиле. Интерьер внутренних пространств – настоящее произведение искусства и элегантности. В лобби гостей встречает дворцовая мраморная лестница, а внутренний интерьер номеров и общественных пространств оформили сразу в пяти стилях: «Классика», «Модерн», «Лофт», «Авангард» и «Скандинавия».

Индустриальный облик

Бутик-отель Glinz by Ginza Project в Санкт-Петербурге расположен в историческом здании индустриального комплекса, построенного в дореволюционные годы по проекту архитектора Виктора Габерцетеля и гражданского инженера Вильгельма Бернгарда. Раньше в этих стенах располагался дом Товарищества тюлевой фабрики, впоследствии гардинно-тюлевая фабрика им. Самойловой. Отель своим названием обязан генеральному консулу Швейцарии господину Глинцу, которому в начале 30-х гг. XVIII в. с легкой руки Петра I был подарен земельный участок на Петроградском острове.

Богатая история здания легла основу концепции отеля: студия MEGRE взялась соединить в ней прошлое и настоящее культурной столицы. За «прошлое» отвечает сама архитектура здания: низкие потолки, массивные эффектные своды на первом этаже, изразцовая печь и лестница со ступенями из путиловского камня. За настоящее – дизайнерское наполнение, авторская мебель и графичный текстиль, сделанный на заказ для проекта. Каким бы серым и пасмурным не был день за окном, благодаря очень тактильной отделке и тщательно выверенной гамме, внутри отеля все кажется залитым теплым светом.

Пастельная гамма

FЮNF Luxury Resort & SPA Anapa Miracleon расположен на побережье Черного моря в живописной части одного из лучших бальнеологических городов-курортов мира. На скрытой от посторонних глаз территории отеля площадью 4,5 гектара у подножья песчаных дюн создана атмосфера тихой роскоши для спокойного и элитарного отдыха пар, семей с детьми и компаний друзей. Интерьер номеров и вилл оформлен в современном стиле в мягкой пастельной гамме с преобладаем природных оттенков. В центральной части отеля расположен открытый плавательный бассейн площадью 1250 кв.м. с современной системой фильтрации и контроля качества воды, а также баром, где можно наслаждаться любимыми напитками не выходя из воды.

Искусство - как терапия

Произведения искусства и арт-пространства всё чаще создаются для того, чтобы приводить состояние человека в ментальный баланс. На премиальном longevity-курорте «Первая Линия» на побережье Финского залива искусство и превентивная медицина становятся формой терапии, где эстетика, социум и культура – неотъемлемая часть стратегии оздоровления: в медицинских кабинетах, ресторане, общественных пространствах курорта размещаются картины и арт-объекты в которых принципы инновационной медицины представлены в целостных визуальных образах.

Например, на территории курорта была открыта монументальная скульптура «Геном человека» в виде молекулы днк, устремлённой ввысь. Скульптура весом 12 тонн и выполненная из стали транслирует тренды сегодняшней медицины: от секвенирования генома и формирования на основании данных о генетике практических рекомендаций до генетике кожи и микробиоты, а также развитии эпигенетики – возможности посредством коррекции образа жизни влияет на свои гены и экспрессировать их.

Искусство здесь также находит и практическое применение. Гостям курорта доступна комната ментального благополучия – пространство, в котором идея эмоционального и ментального баланса представлены в формате физической реальности, а бесконтактная терапия с помощью мультимедиа технологий и искусства оказывает мультисенсорное воздействие на все органы чувств, включая зрение, слух, тактильные ощущения и обоняние.