Чечня поставила рекорд по количеству туристов

Туристическая отрасль Чечни демонстрирует впечатляющие результаты: регион установил исторический рекорд, приняв свыше 400 тысяч путешественников за год.

Туристический поток увеличился примерно на четверть по сравнению с предыдущим периодом, и республика намерена развивать это направление дальше. По словам директора департамента реализации программ и проектов министерства туризма региона Меды Атиева, ключевым фактором роста популярности региона стало проведение масштабных событий. В их числе были организованы различные форумы, посвященные инвестициям и туризму на Кавказе, а также фестивали местной кухни.

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Значительный интерес вызвали и спортивные мероприятия, в частности марафон для бегунов. Образовательная программа включала множество семинаров, которые привлекли не только российских специалистов, но и иностранных участников.

В текущем году руководство региона намерено существенно увеличить число туристов – на четверть или даже треть больше прежнего показателя. Для достижения этой цели реализуется комплекс мер: расширяется инфраструктура курорта «Ведучи», где скоро появится новая гостиница вместимостью 200 номеров, создаются маршруты для экотуризма, возводятся комфортабельные кемпинги в горной местности, разрабатываются маршруты для путешествий на внедорожниках по красивейшим уголкам республики.

География приезжающих туристов весьма обширна – это и жители обеих столиц, и гости из южных регионов (Ставрополье, Кубань, Крым), и путешественники из Поволжья (включая Татарстан), и туристы из Ростовской и Волгоградской областей, а также представители северокавказских регионов.