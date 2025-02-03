Черноморское побережье России становится еще популярнее

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, летом 2024 года регион принял 10,5 миллионов отдыхающих (спрос вырос на 7%). На побережье открываются отели предлагающие самый высокий уровень сервиса.

Самыми популярными курортами стали Анапа (3,1 млн человек), Сочи (2,9 млн туристов) и Геленджик (2,1 млн человек). На побережье открываются отели предлагающие самый высокий уровень сервиса.

Как рассказала в интервью СМИ исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе: «Динамика спроса на Анапу превысила динамику спроса. По итогам сезона спрос на Черноморское побережье был в среднем на 10-15% выше, чем был в прошлом году. В среднем, потому что по Анапе прирост составил 20%, по Сочи – 4-5%, по Геленджику — до 10%. То есть каждый курорт показывал разную динамику, но в целом спрос, безусловно, выше, чем был в прошлом году».

В этой заметке мы расскажем про Miracleon – всесезонный SPA-курорт на побережье Черного моря, расположенный на 50 гектарах уникального дендропарка в живописной части Анапы, одного из лучших бальнеологических городов-курортов мира. Концепция курорта тесно связана с историей его расположения – более 2000 лет назад на месте современного курорта располагался греческий античный город Горгиппия (Синдская гавань), который объединял земли Керченского и Таманского полуострова.



В археологическом музее-заповеднике Анапы можно познакомиться с многочисленными историческими артефактами, которые свидетельствуют о богатой «греческой» истории этого региона. Тогда же были впервые открыты целебные свойства местной белой глины, обладающей высокой степенью минерализации и особо ценной сегодня в косметических и оздоровительных процедурах. Название курорта Miracleon — неологизм, образованный от английского слова miracle (чудо) и древнегреческого города Ираклион, названного в честь персонажа греческой мифологии Геракла.

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В советские годы Пионерский проспект Анапы, где сегодня расположен Miracleon, был центром детского санаторно-курортного отдыха. В 2011 году по итогам международного конгресса Федерации Бальнеологии и Курортологии, ежегодно проходящего в Словении, Анапа была названа «Лучшим бальнеологическим курортом мира», где представлены все возможные природные факторы: вода (морская, минеральная, сероводородная), грязи (вулканические и иловые), климат и даже виноградо- и винолечение. Сегодня на территории курорта Miracleon продолжает работать один из самых известных детских оздоровительных лагерей «Жемчужина России», куда на протяжении более 40 лет съезжаются дети с разных уголков страны.

Современный Miracleon – это быстрорастущий круглогодичный SPA-курорт, инфраструктура которого представлена шестью современными отелями уровня 4* и 5*, где одновременно с комфортом могут разместиться более 8 000 человек как в номерах и люксах различных категорий, так и в приватных резиденциях с услугой персонального батлера. Главная особенность курорта – круглосуточные SPA-комплексы, где в дневное время можно получить разнообразные косметические и уходовые ритуалы, пройти оздоровительные процедуры, а в ночное время наслаждаться теплом и уютом многоуровневых термальных зон, воспользоваться портальным бассейном и любоваться звездным небом даже в холодную погоду.

Miracleon уделяет особое внимание семьям с детьми, создавая для юных гостей и их родителей комфортную и безопасную среду для круглогодичного отдыха на море: современные детские площадки, подогреваемые бассейны, кинопоказы мультфильмов, мастер-классы, вечерние шоу-программы и многое другое. Не забыли и о гастрономии – в ресторанах a la carte всегда можно найти детское меню, а на шведской линии сервируют станции, где юные гости могут самостоятельно выбрать себе завтрак, обед или ужин из полезных и питательных продуктов. Для комфортабельного размещения в каждом отеле оборудованы семейные номера. В летний сезон команда анимации также устраивает большое количество культурно-досуговых мероприятий на пляже курорта – популярного места отдыха семей с детьми благодаря мягкому песку, пологому входу в воду и отсутствию больших волн.

Общая территория курорта обустроена прогулочными аллеями с многовековыми деревьями, кустарниками и цветами, а в центральной части – большая сцена, где проводятся концерты, фестивали и другие развлекательные мероприятия.