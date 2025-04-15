Для России и Белоруссии разработают единый туристический стандарт

Россия и Беларусь должны унифицировать свои туристические стандарты для улучшения качества услуг в данной сфере. Об этом на III Белорусско-российском конгрессе заявила Ирина Чемерчева, директор департамента проектов в области гостеприимства Роскачества.

Чемерчева подчеркнула, что если в Беларуси появятся такие объекты, они станут ключевыми местами для приезда российских туристов. Более того, синхронизация и взаимное признание туристических стандартов между Москвой и Минском помогут создать «единое пространство доверия и комфорта для путешественников», что, по ее мнению, будет способствовать укреплению сотрудничества в области гостеприимства в рамках Союзного государства.

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По словам главы департамента, унификация туристических стандартов в Союзном государстве обеспечит отдыхающим из обеих стран получение услуг одинакового качества. Кроме того, гармонизация стандартов снизит административные преграды для туристического бизнеса и облегчит процесс сертификации, отметила Чемерчева.