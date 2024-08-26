До конца года в Ростове построят две гостиницы за 500 миллионов рублей

Это «Парус удачи» и «Мартон-Сезоны» на улицах Седова и Текучева.

Ссылаясь на мэрию Ростова, об этом сообщает «Деловая газета.Юг».

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В «Парус удачи» будет 108 номеров, и автостоянка (крытая и на улице), общая цена строительства 300 миллионов рублей. В «Мартон–Сезоны» вложат 200 миллионов рублей, там будет 55 номеров и наземная парковка на 12 мест. Строительство гостиниц идет в рамках президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».