авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 3 (12)

Июль - август

Russian Traveler №3(12) 2024
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!

№ 3 (12)

Июль - август

Russian Traveler №3(12) 2024
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

До конца года в Ростове построят две гостиницы за 500 миллионов рублей

Фото: Игорь Шелапутин

Это «Парус удачи» и «Мартон-Сезоны» на улицах Седова и Текучева.

Ссылаясь на мэрию Ростова, об этом сообщает «Деловая газета.Юг».

В «Парус удачи» будет 108 номеров, и автостоянка (крытая и на улице), общая цена строительства 300 миллионов рублей. В «Мартон–Сезоны» вложат 200 миллионов рублей, там будет 55 номеров и наземная парковка на 12 мест. Строительство гостиниц идет в рамках президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». 

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024