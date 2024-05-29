авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 1/1(10/1)

Специальный номер

Russian Traveler №1/1(10/1) Москва 2024
Голосование в премии Russian Traveler Awards
Голосование в премии Russian Traveler Awards

№ 1/1(10/1)

Специальный номер

Russian Traveler №1/1(10/1) Москва 2024
Голосование в премии Russian Traveler Awards
Голосование в премии Russian Traveler Awards

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Доходы от пошлин на иностранное вино пустят на создание новых курортов

Президент России Владимир Путин поручил правительству направлять не менее 50% доходов от повышения пошлин на импортное вино (из недружественных иностранных государств) на финансирование национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Напомним, что в августе 2023 года в России увеличили пошлину на импорт вина из недружественных стран до 20%, но не менее $1,5 за литр. 

Сейчас же президент России Владимир Путин поручил правительству направлять не менее 50% доходов от повышения пошлин на импортное вино (из недружественных иностранных государств) на финансирование национального проекта «Туризм и гостеприимство».

На сайте Кремля сообщается: «Обеспечить направление не менее половины доходов, полученных от повышения таможенных пошлин на импортное вино, происходящее из недружественных иностранных государств, на дополнительное финансирование мероприятий, предусмотренных национальным проектом „Туризм и гостеприимство“».

 

В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в России создадут шесть федеральных круглогодичных курортов. Они будут находиться на побережьях Азовского, Балтийского, Каспийского, Черного, Японского морей и озера Байкал. План создания новых курортов в различных уголках России называется «Пять морей и озеро Байкал».

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024