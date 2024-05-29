Доходы от пошлин на иностранное вино пустят на создание новых курортов

Президент России Владимир Путин поручил правительству направлять не менее 50% доходов от повышения пошлин на импортное вино (из недружественных иностранных государств) на финансирование национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Напомним, что в августе 2023 года в России увеличили пошлину на импорт вина из недружественных стран до 20%, но не менее $1,5 за литр.

Сейчас же президент России Владимир Путин поручил правительству направлять не менее 50% доходов от повышения пошлин на импортное вино (из недружественных иностранных государств) на финансирование национального проекта «Туризм и гостеприимство».



На сайте Кремля сообщается: «Обеспечить направление не менее половины доходов, полученных от повышения таможенных пошлин на импортное вино, происходящее из недружественных иностранных государств, на дополнительное финансирование мероприятий, предусмотренных национальным проектом „Туризм и гостеприимство“».

Реклама

В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в России создадут шесть федеральных круглогодичных курортов. Они будут находиться на побережьях Азовского, Балтийского, Каспийского, Черного, Японского морей и озера Байкал. План создания новых курортов в различных уголках России называется «Пять морей и озеро Байкал».