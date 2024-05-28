Экологические тропы приведут к единому стандарту

Министерство экономического развития выдвинуло предложение по унификации стандартов создания и эксплуатации туристических троп.

Туристические маршруты, популярные во многих странах, привлекают людей с самыми разными интересами – тут вам и спортивные мероприятия, паломничество, познавательные прогулки. В России, как сообщает «Парламентская газета», отсутствует единая система маршрутов и правовое регулирование в этой области. В связи с этим министерство предлагает предоставить властям полномочия для утверждения требований к разработке, маркировке, паспортизации туристических маршрутов и включению их в общий реестр.

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Экологические тропы – это специально оборудованные прогулочные маршруты на особо охраняемых природных территориях, проложенные и обустроенные таким образом, чтобы не причинять вред природе.