Эксперт: в Ростовской области спрос на детские лагеря во много раз превышает предложение

По словам эксперта, есть острая нехватка мест для детского отдыха.
Татьяна Горяйнова, директором Агентства по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области в интервью «РБК ТВ Юг» рассказала: «…По моим сведениям, инвестиций в это направление нет. Лагеря остались с советских времен».
Татьяна рассказала, что спрос во много раз превышает предложение. «Если мы говорим за Неклиновкий район, за побережье Азовского моря, там таких лагерей около 12, и мест там нет уже начиная с весны».
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