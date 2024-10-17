Эксперты назвали главные тренды на новогодние праздники

Объекты морского и горного кластеров Mantera Group сформировали свои предложения с учетом прошлогоднего спроса, а также индивидуальных пожеланий гостей. Выбор программ позволяет удовлетворить запросы широкой аудитории: от одиночных туристов и супружеских пар до молодежных компаний и семей с детьми.

Объекты морского и горного кластеров Mantera Group сформировали свои предложения с учетом прошлогоднего спроса, а также индивидуальных пожеланий гостей.

Лидирующие позиции в топе популярных новогодних направлений традиционно занимают отели и курорты Краснодарского края. Среди горнолыжных курортов наиболее востребованы Курорт Красная Поляна и Всесезонный курорт «Архыз». Высокий спрос приводит к тому, что уже сейчас, например, на Архызе, практически не осталось свободных номеров: по состоянию на середину октября отели курорта забронированы более чем на 75% на все новогодние праздники», — говорит генеральный директор Группы Мантера Вадим Трукшин.

Так, по информации Курорта Красная Поляна, новогодние мероприятия на главном объекте горного кластера будут направлены на развитие навыков живого общения, смекалки и командной игры. Среди мероприятий «Волшебной лиги Деда Мороза», к участию в которой приглашаются дети и взрослые, заявлены интерактивные и квест-игры, представления и перформансы, анимационные программы и танцевальные DJ-сеты. Также участникам праздника представится возможность встретиться с главным зимним волшебником в его резиденции и принять участие в большом новогоднем параде. Праздничная шоу-программа начнется в полдень 31 декабря.

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Каникулы в игорной зоне «Красная Поляна» будут объединены единой концепцией «Showtime, кино и казино». С 31 декабря по 7 января во всех заведениях игорной зоны предусмотрены праздничные ужины, розыгрыши и танцевальные шоу, а также выступления популярных исполнителей и кавер-групп. Новогодняя ночь в ресторане Brunello пройдет под мелодии и ритмы зарубежной эстрады. За настроение гостей будет отвечать профессиональный ведущий, в программе примут участие танцоры и акробаты. Казачий разгуляй пройдет в ресторане «Баффет»: праздничное меню будет состоять из кавказских и кубанских специалитетов.

Развлекательные программы на объектах морского кластера Группы Мантера стартуют 21 декабря и продлятся до Старого Нового года. Так, гостей тематического парка развлечений Сочи Парк ждет праздник в стиле сказки «Двенадцать месяцев». В этот период будут работать Усадьба Деда Мороза, Дельфинарий, Резиденция Бабы Яги, а гвоздем программы станет уникальное представление Цирка Никулина «В поисках подснежников». 31 декабря Сочи Парк будет работать до двух часов ночи: днем гости примут участие в масштабном розыгрыше, а вечером на сцене выступит кавер-группа.

Приглашенной звездой главного праздника в отеле-замке «Богатырь» станет певец Авраам Руссо. Для детей предусмотрена анимационная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки. Гостям Сочи Парк Отеля будут доступны сразу четыре новогодних программы в разных форматах – «Новый год в кругу семьи», «Голубой огонек», «Тропический Новый год» и «Новогодний рок-н-ролл».