Специалист по имаджинирингу и консьерж робототехники: профессии будущего в сфере туризма

Российские специалисты назвали перспективные профессии в туризме, которые стоит осваивать уже сегодня.

В столице сейчас проходит Московский международный Салон образования (ММСО.EXPO-2024). Одна из сессий была посвящена стратегии развития туристической отрасли в перспективе 5-10 лет, включая кадровые потребности. Участники назвали высокооплачиваемые профессии, которые позволят конкурировать на рынке труда с людьми и роботами.

«Уже сегодня выходят на повестку новые профессии в туризме, которые востребованы, например, специалисты по мастер-планированию территории, проектированию турпродуктов. Отдельно стоит остановиться на маркетологах для туриндустрии», — сообщил советник министра экономического развития РФ Христофор Константиниди. Он отметил, что туротрасль России будет меняться вслед за развитием цифровых технологий, которые влияют на предпочтения потребителей.

Директор дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Ольга Захарова назвала целый перечень профессий, которые будут востребованы в будущем в туризме:

Архитектор территорий

Консьерж робототехники – человек, который будет управлять роботами, чтобы они оказывали качественный сервис.

Разработчик интеллектуальных туристических систем – специалист, который занимается предиктивной аналитикой и сможет оперативно реагировать на запросы потребителя.

Бренд-менеджер пространства – человек, который наполняет смыслами туристические территории.

Режиссер индивидуальных туров

Генеральный директор курорта Mriya Resort Spa Самвел Саруханян считает, что с развитием современных курортов и территорий, которые нужно обеспечить сервисом для отдыхающих, потребуются новые специалисты по имаджинирингу.

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«Есть такой навык — имаджиниринг — слияние тех специалистов, которые могут креативить и создавать большие картинки, с теми, кто хорошо разбирается в инжиниринге и в том, как комбинировать все эти вещи. Таких уникальных людей пока нигде не готовят. Мы готовы «купить» трех специалистов в ближайшие три года, если образование выпустит таких профи. Такие ребята создают Диснейленды, проектируют Лос-Анджелес или Дубай, создают смыслы, наполняют инженерной мыслью. И смотрят на все проекты с точки зрения бизнеса», – Самвел Саруханян.

Несмотря на мнение, что людей-специалистов в будущем могут заменять роботы, эксперт уверен: в индустрии гостеприимства люди всегда будут нужны. «Роботы будут. Но будут замещать простые позиции со сложным физическим трудом, такие как горничные, грузчики. Те, которые можно попробовать роботизировать и заменить. Но общение человека с человеком заменить невозможно – это ценность, которая всегда будет востребована».