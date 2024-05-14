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№ 1/1(10/1)

Специальный номер

Russian Traveler №1/1(10/1) Москва 2024
Майский турнир: голосуйте за фаворита
Майский турнир: голосуйте за фаворита

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Эксперты назвали Владивосток одним из лучших направлений для путешествия в начале лета

В рейтинг вошли места, где еще нет наплыва туристов.

Согласно рейтингу «Яндекса», Владивосток был признан одним из самых привлекательных мест для путешествий. Рейтинг был составлен особенным образом: составители списка уделили внимание уединенным локациям, которые рекомендуется посетить до наступления массового туристического сезона.

В обзоре отмечается, что в список вошли места, где в июне еще можно насладиться спокойствием и отсутствием толп людей.

Кроме Владивостока, в рейтинг попал город Дербент в Дагестане, Чита в Забайкальском крае, Элиста в республике Калмыкия и Горно-Алтайск в Алтайской республике.

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