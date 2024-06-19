Фермерам официально разрешили селить туристов в домах

Востребованность сельского туризма растет во всем мире, в том числе и в России. Горожане, уставшие от бетонных улиц, стремятся поближе к природе.

Теперь в гостевых домах на землях сельскохозяйственного назначения можно будет размещать отдыхающих. Это стало возможным благодаря законопроекту, одобренному Государственной Думой 18 июня в ходе пленарного заседания, закон прошел уже через второе и третье чтения.

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Инициатива, представленная Правительством РФ, направлена на модификацию существующих нормативов, касающихся фермерских хозяйств и сельского развития, позволяя фермерам привлекать посетителей через сферу агротуризма. Таким образом, владельцы сельскохозяйственных территорий получат возможность построить на своих землях гостевые дома для размещения гостей.