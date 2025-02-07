Формат отдыха «шашлык, девицы и напитки покрепче» себя исчерпал. Эксперт — про особенности туризма в России

Про особенности сурового российского климата, подбор сотрудников и отклик от клиентов поговорили с Андреем Клюкиным, продюсером фестиваля и совладельцем кэмпа «Дикая Мята» в Тульской области.

Про коллектив

Коллектив у нас замечательный и у каждого работника своя история. Кто-то, как и я, просто переехал в это замечательное место жить. Есть те, кто приезжают на четверг, пятницу, субботу, воскресенье из Москвы и Тулы. Работают жители города Алексин (ближайший город к арт-кэмпу), есть беженцы с новых территорий, которым Тульская область предоставила размещение. Надо быть очень внимательным к людям. Мы стараемся, но вот одного замечательного сотрудника потеряли, не найдя должного количества времени на общение.

Про отклик от клиентов

Как мы отслеживаем обратную связь? Бесконечно читаем телеграм-каналы кэмпа. Тут даже с лихвой. Чаще всего я знаю проблему минут через 5-6 после ее возникновения. Кроме того, я 90% времени провожу в кэмпе и сам все вижу, люблю общаться с гостями, а они в свою очередь, не стесняясь, дают обратную связь.

Что такое «кэмп»

Что я вкладываю в это слово? Место, где постоянно происходят интересные события! Не надо путать с кемпингом – арт-кэмп «Дикая Мята» это 30 классных, всесезонных домов размещения. Есть дома на двух гостей, есть на четырех, на шесть и даже на восемь человек. В каждом своя кухня, ванная комната, классная мебель. Очень гордимся нашим рестораном «Дачный Клуб», который входит в топ ресторанов области.



Но, как я и сказал, главное — события. Мы продаем впечатление и эмоции, а не «кровати в поле», пусть даже и очень комфортные. Это еженедельные концерты от резидентов «Дикой Мяты», и художественная школа, и занятия в зале Green Age, лекции, квизы, гастро-школа «Август», творческие занятия в арт-амбаре «Артист». На территории много пространств, которые отвечают на вопрос «Что тут делать?».

Реклама

Про анализ рынка

И фестиваль «Дикая Мята», и арт-кэмп «Дикая Мята» имеют природу, не связанную с анализом рынка и выстроенной стратегией продаж под конкретную аудиторию. Сейчас «Дикая Мята» – крупнейший опен-эйр в России. Но еще несколько лет назад нам говорили, что нам придется доплачивать деньги, чтобы зрители приезжали на фестиваль, где 50%-60% новых, малоизвестных артистов. У нас не было задачи продавать и продавать, коммерческая сторона вопроса не была главной. Нам хотелось показывать новую, независимую, «дикорастущую» музыку и менять музыкальный ландшафт в стране. Со временем выяснилось, что зрителям надоели вечные ретро-фестивали, где одно и то же гоняют по кругу из года в год. Надоела музыка, которая звучит из каждого утюга, а интересно то, что живое! И фестиваль стал любим десятками тысяч зрителей.

Вот с арт-кэмпом та же история. Поездка за город по схеме: шашлык, девицы и напитки покрепче, как мне кажется, себя изжила. Поэтому решили, что если уж мы купили землю, на которой проходит яркий арт-фестиваль, то надо сделать так, чтобы здесь проходили концерты круглый год, работали художники, музыканты приезжали работать в студию, писатели искали здесь вдохновение, гости могли заниматься практиками, раскрывающими их творческий потенциал. Над этим и работаем. Задача – создать идеальное место для «творческого отпуска».

Про взаимосвязь локации и аудитории

Мы еще молоды, чтобы иметь строго очерченный круг клиентов. Но то, что арт-кэмп находится в Музыкальной долине, где проходит фестиваль «Дикая Мята», конечно влияет на аудиторию. Здесь всегда можно встретить музыкантов, актеров, художников. Приезжают встречаться и поклонники фестиваля. Есть традиция собираться у нас ребятам, которые учились в одном ВУЗе.



Думаю, это от того, что у нас всегда есть программа и организаторам таких встреч не нужно этим заниматься. И на концерт вместе, и в квиз поиграть, и в караоке попеть и даже на йогу утром сходить. Все это входит с стоимость размещения и поэтому очень удобно. В будни, как правило, приезжают те, кому нужен покой: посидеть над проектом, порисовать, да и просто «перезапустить» голову. Конечно, есть и случайные гости, но теперь это, скорее, редкость.

Про личный отдых

Отдыхаю я раз в году, предпочитая путешествия, связанные с большим потоком впечатлений. В этом году ходил с группой в 12 человек по Атлантическому океану на небольшой парусной шхуне. Прошли два шторма, ломали борт, оставались без якоря – короче, эмоций набрал.

Что до пассивного отдыха, люблю места типа нашего, так, чтобы отдельные домики, большая территория, рядом лес, качественная еда и главное, чтобы рядом были интересные места. В этом смысле нам очень повезло, недалеко музеи Марины Цветаевой, Василия Поленова, «Ясная Поляна» Льва Толстого. Вообще, эти места – культурный кластер Серебряного века. Концентрация имен, связанных с Заокском, Алексиным и Тарусой, беспрецедентна. Это и Левитан, и Пастернак, и Чехов, и Станиславский, и Гала Дали. Помню, как был удивлен, увидев фотографии дедушки Ширвиндта, который также ездил сюда отдыхать.



А еще в туристических объектах мне очень нравятся гастро-акценты. Что это, своя сыроварня или гастроли шеф-повара, монопродуктовый ресторан или собственная теплица с эко-овощами, значения не имеет – вожно, чтобы было вкусно!