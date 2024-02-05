Горнолыжные курорты группы «Мантера» будут обеспечены оборудованием отечественного производителя

Их обеспечит современным оборудованием производитель высокоскоростных канатных дорог «Руслет».

3 февраля на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве прошел тематический День Туризма. Гости выставки в этот день могли познакомиться с самыми разными возможностями путешествий по России и поучаствовать в мастер-классах, квизах и конкурсах. А дискуссии собрали как представителей федеральных и региональных органов власти и бизнес-сообщества, так и профессиональных путешественников и блогеров.

Открывая мероприятие, заместитель председателя правительства РФ и куратор национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Дмитрий Чернышенко отметил, что сегодня именно туризм является самой быстрорастущей отраслью российской экономики.

«Число внутренних поездок по России с размещением в гостиницах увеличилось с 2019 года в 3 раза, а число номеров в отелях и санаториях приблизилось к 1 млн, увеличившись почти на 50%. ... Начался рост инвестиционной активности отрасли, инвесторы и граждане поверили во внутренний туризм. Уже в 2022 году объем инвестиций достиг 600 млрд рублей, это выше на 43%, чем в 2021 году. Итоги 2023 года – спрос на внутреннем рынке превысил доковидный уровень. Мы говорим о двадцатипроцентном росте поездок, их число составило 80 млн», – подчеркивает Дмитрий Чернышенко.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников, в свою очередь, отметил, что спрос на туристические продукты существенно превышает предложение, и «есть большое пространство для роста отрасли». Как рассказал Максим Решетников, сейчас туризм занимает 2,6% от ВВП, задача к 2030 году довести эту цифру до 4,5% от ВВП.

В рамках Дня Туризма было подписано соглашение о сотрудничестве между группой «Мантера» и ООО «Руслет». Этот российский производитель канатных дорог, входящий в группу компаний «Васта Дискавери», произведет и поставит на горнолыжный курорт «Архыз» до 2026 года пять современных дорог с отцепляемым зажимом.

Как подчеркнул министр экономического развития РФ Максим Решетников, крайне важно, что туристический бизнес инвестирует сегодня именно в отечественную промышленность.

Для «Архыза» вопрос обеспечения канатными дорогами является ключевым. Уже в этом году здесь появится канатная дорога «Орбита» на высоте 3 014 м. А к 2027 году курорт вводит в эксплуатацию 6 новых канатных дорог гондольного и кресельного типа, протяженностью около 11 км.

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«Для нас это знаковое событие, взаимоотношения с таким крупным игроком в сфере туризма – это и уровень доверия, и уровень развития стратегических отношений. «Руслет», в свою очередь, в полном объеме обеспечит закрытие потребности рынка, производя современные высокоскоростные канатные дороги. Мы производим продукцию хайтек, это наукоемкие технологии, поэтому ставим перед собой цель не просто достичь уровня европейских производителей, но и сделать лучше. Мы активно взаимодействуем с ведущими вузами, среди которых МГТУ имени Баумана и Московский политехнический университет, помогая возрождению технологической отрасли в РФ», – подчеркнул генеральный директор ООО «Руслет» Дмитрий Сидорович.

Как отметил генеральный директор группы «Мантера» Вадим Трукшин, сейчас идет ускоренное развитие туристической инфраструктуры в стране, в том числе горнолыжных курортов. И группа «Мантера», управляя и развивая горные курорты, заинтересована в появлении отечественных производителей горнолыжной специализированной техники, готова отдавать им приоритет и обеспечивать заказами при реализации новых проектов.

«Создание новой, современной туристической инфраструктуры в России - задача ключевая для развития внутреннего и въездного туризма. Мы знаем, как остро строит вопрос импортозамещения в туриндустрии. И сегодня мы видим, как российский бизнес ищет решения и объединяет усилия. Подписано знаковое соглашение для развития российской горнолыжной туротрасли. ... Такое сотрудничество между участниками рынка обеспечит возможность развиваться горнолыжным курортам страны на независимой основе», – отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Глава ведомства заметил, что туризм «становится локомотивом для развития других отраслей, это не только транспорт, культура, но и закупки сложной машиностроительной продукции», и важно, что бизнес инвестирует именно в отечественное производство.