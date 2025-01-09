Горнолыжные курорты Сочи приняли рекордное число отдыхающих

В новогодние праздники туристы устремились на юг России.

За первую декаду 2025 года горнолыжные курорты Сочи достигли впечатляющих показателей посещаемости. По данным местной администрации, более 175 тысяч отдыхающих выбрали горный кластер для своего зимнего отпуска, что превысило прошлогодние цифры на 8%.

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Статистика продаж пропусков на подъемники демонстрирует разнообразие интересов гостей курорта. Из общего числа реализованных 201 тысячи однодневных ски-пассов большая часть - 118,2 тысячи - была приобретена любителями активного спорта. Остальные 83,5 тысячи билетов пришлись на долю туристов, предпочитающих экскурсионный формат отдыха. Период наблюдения охватил время с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.