Городу в Башкирии выделят 100 миллионов рублей на создание туристического кода

Как сообщили в правительстве Башкортостана, финансирование будет осуществлено в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Средства предназначены для разработки туристического кода для центра города «Стерлитамак – город креатива».

Федеральный бюджет выделит 49 миллионов рублей, республиканский бюджет добавит один миллион рублей, местные власти обеспечат 500 тысяч, а еще 50 миллионов рублей планируется привлечь в виде инвестиций.

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Проект нацелен на привлечение большего количества туристов в Стерлитамак и поддержку местного предпринимательства. Город станет более красивым и доступным для путешественников, что повысит его статус как туристической дестинации. Это, в свою очередь, будет способствовать экономическому росту города, - говорит министр предпринимательства и туризма республики Зухра Гордиенко.

Как сообщает «Российская газета», Башкирия вошла в число пяти регионов России, получивших наибольшее количество федеральных средств для развития туризма. В рамках нового национального проекта «Туризм и гостеприимство» общий объем выделенного финансирования на 2025 год составит 272,8 миллиона рублей; из этой суммы 267,4 миллиона рублей поступит из федерального бюджета, а 5,4 миллиона рублей – из республиканского. Аналогичные объемы финансирования планируются также на следующие два года.