Гостиницы и отели Ленобласти вводят туристический налог

Региональные власти Ленобласти утвердили новый сбор с объектов размещения туристов.
Согласно информации на портале Комитета по культуре и туризму, с начала 2025 года гостиницы и отели будут отчислять минимум 100 рублей за каждые сутки проживания постояльцев или 1% от стоимости размещения.
География применения нового налога охватит несколько территорий региона. Полностью под действие сбора попадут Выборг, Приозерск и Сосновый Бор. В других муниципалитетах - Тосненском, Подпорожском, Киришском, Кингисеппском и Всеволожском - налог будет взиматься только в отдельных населенных пунктах, список которых доступен на официальном сайте регионального Комитета по культуре и туризму.
Как подчеркивают в правительстве области, размер отчислений останется неизменным вне зависимости от сезонности туристического потока. При этом обязанность по уплате налога возлагается непосредственно на представителей гостиничного бизнеса, предоставляющих услуги временного проживания.
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