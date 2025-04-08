Государство выделит три миллиарда рублей на развитие туризма в восьми регионах

Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Юрий Гордеев.

Чиновник сообщил, что в этом году восемь российских регионов получат субсидии на сумму примерно три миллиарда рублей — в рамках федерального проекта, направленного на создание номерного фонда, инфраструктуры и новых туристических объектов.

Юрий Гордеев подчеркнул, что начиная с 2025 года, поддержка предоставляется в рамках проекта по развитию туристической инфраструктуры, который является частью национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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С 2022 по 2024 год в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры», который является частью национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», девяти регионам были выделены субсидии для реализации 27 различных мероприятий и объектов. Общая сумма финансирования составила около 18 миллиардов рублей.