Инвестор «Розы Хутор» построит туристический парк на Камчатке

Стройку вот-вот начнут.

На Камчатке готовятся к началу строительства курорта «Три вулкана». Застройщик – компания «Парк Три вулкана» (среди соучредителей — «Интеррос», «Три вулкана» так же является инвестором курорта «Роза Хутор»). «Ведомости Юг» сообщили о планах строительства, ссылаясь на высказывания министра туризма Камчатского края Владимира Русанова.

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«Уже можно сказать, что проект в активной степени реализации. Возведен строительный городок и буквально в ближайший месяц уже начнется этап строительства», – цитируют в новости слова Русанова.

По данным правительства региона, проект курорта будет включать в себя создание туристической инфраструктуры в районе сопки Горячая, вулканов Вилючинский и Мутновский. Инвестор планирует возведение гостиницы, канатных дорог, 48 километров горнолыжных трасс, семи подъемников и двух туристических лагерей. Также предусматривается организация туристических маршрутов протяженностью 155 км. Этот курорт создаст 785 рабочих мест, что, по словам чиновника, будет способствовать развитию региона.