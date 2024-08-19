Итоги летнего туристического сезона

Цены растут, а среди лидеров — Турция.

«Коммерсант» допросил экспертов и подвел итоги туристического сезона в нашей стране. По данным издания, цены на авиабилеты выросли на 13–26%, отелей – на 15–23%. Средний чек бронирования тура вырос, по сравнению с прошлым годом, на 22%. Среди организованных туров, лидер — Турция. Дальше идут Страны Юго-Восточной Азии, а также Грузия. Наиболее растущим выездным направлением, причем как среди организованных, так и среди самостоятельных путешественников, опрошенные «Ъ» участники туррынка назвали Таиланд.

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Средний чек бронирования тура в июне – 198 тысяч рублей. Наиболее выраженный рост средней стоимости аналитики зафиксировали в ОАЭ — на 26,1% за год, до 182 тысяч руб., меньше всего — в Абхазии — на 14,4%, до 114,1 тысяч рублей. Доля путешествий по России на рынке организованного туризма, по подсчетам Travelata.ru, летом составила 14%, сократившись на 1 процентный пункт год к году.