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№ 1/1(10/1)

Специальный номер

Russian Traveler №1/1(10/1) Москва 2024
Горные приключения с Jaecoo J7
Горные приключения с Jaecoo J7

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К 2030 году количество гостиничных номеров в Москве планируется увеличить на 25,7 тысячи

Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

В настоящее время гостиничный ресурс позволяет столице принимать до 46 миллионов туристов в год, однако для удовлетворения будущего спроса требуется расширение номерного фонда.

Большинство туристов, как отметил глава города, предпочитают останавливаться в отелях категорий 3, 4 и 5 звезд.

С учетом этого факта, администрация Москвы планирует совместно с инвесторами разработать стратегию строительства новых гостиниц.

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