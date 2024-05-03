К 2030 году количество гостиничных номеров в Москве планируется увеличить на 25,7 тысячи

Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
В настоящее время гостиничный ресурс позволяет столице принимать до 46 миллионов туристов в год, однако для удовлетворения будущего спроса требуется расширение номерного фонда.
Большинство туристов, как отметил глава города, предпочитают останавливаться в отелях категорий 3, 4 и 5 звезд.
С учетом этого факта, администрация Москвы планирует совместно с инвесторами разработать стратегию строительства новых гостиниц.
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