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Как идет сертификация гидов в России. Санкт-Петербург — на первом месте

Как идет сертификация гидов в России. Санкт-Петербург — на первом месте

В преддверии вступления в действие обязательной сертификации гидов, которая начнется с 1 марта 2025 года, к примеру, в Мурманском регионе уже подтвердили свою квалификацию 133 специалиста.

По данным федерального министерства экономического развития, общероссийский реестр включает более 11 тысяч сертифицированных экскурсоводов и переводчиков-гидов. Наибольшее число специалистов зарегистрировано в Северной столице - 1803 человека, следом идут Москва с 933 гидами, республика Крым (466) и Татарстан, где работают 455 аттестованных экскурсоводов.

Согласно дорожной карте, утвержденной в начале года российским правительством, законопроект об административной ответственности для гидов без аттестации пока находится в разработке. Хотя с первого дня весны уже действуют обновленные требования к экскурсоводам, на данный момент федеральное законодательство пока не предполагает санкций за отсутствие у них необходимых документов.

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