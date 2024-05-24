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Специальный номер

Russian Traveler №1/1(10/1) Москва 2024
Майский турнир: голосуйте за фаворита
Майский турнир: голосуйте за фаворита

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Какой регион России больше всего полюбили китайские туристы

Об этом рассказал Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики.

На прошедшем российско-китайском экономическом форуме «Амурэкспо-2024» было озвучено много интересной статистики. Один из любопытных фактов – про то, в какие регионы России чаще всего ездят китайские туристы.

Итак, примерно 70% туристов из Китая после возобновления безвизового режима для групповых поездок в Россию выбирают для путешествий регионы Дальнего Востока. Об этом на пленарной сессии форума рассказал Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики.

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