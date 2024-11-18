Коренщик, ратракист и Баба Яга: названы топ-5 самых необычных профессий в туризме

Рейтинг опубликовала Группа Мантера по результатам крупномасштабного кадрового исследования, которое затронуло все двенадцать бизнес-единиц группы компаний. Также в документе представлена информация о внутренних кадровых изменениях, произошедших за последние десять лет.

Согласно полученным данным, с 2014 года кадровый состав Группы Мантера вырос более чем на 160%: если раньше общая численность сотрудников группы компаний составляла 3,3 тыс. человек, то сегодня этот показатель достиг 8,8 тыс. человек. Наиболее заметное увеличение штата продемонстрировали Сочи Парк Отель (с 333 до 1,5 тыс. сотрудников) и Курорт Красная Поляна (с 800 до 3,5 тыс. сотрудников).

Широкая география объектов Mantera и их разноплановость позволили экспертам составить рейтинг самых необычных профессий в туристической отрасли, в который вошли:

- Дилер (сотрудник казино, который раздает карты и ведет игру за столами). Прежде чем кандидат допускается до работы, он проходит специальные курсы, организованные игорной зоной «Красная Поляна». Во время обучения начинающие и опытные дилеры совершенствуют свои знания и навыки игры во всех видах покера, блэкджеке и американской рулетке и только после завершения программы начинают работать с гостями. Возможность стать пит-боссом – одна из перспектив карьерного роста в рамках работы в игорной зоне.

- Виноградарь (сельскохозяйственный специалист по выращиванию винограда в промышленных объемах). Эта профессия распространена в южных регионах страны, где расположены крупные виноградники. Например, на винодельне Шато де Талю в Геленджике трудятся пятьдесят виноградарей.

- Коренщик (сотрудник ресторана, кафе, столовой и других заведений, основная обязанность которого заключается в чистке, сортировке, заготовке овощей для блюд).

- Ратракист (водитель специального транспортного средства на гусеничном ходу, которое используется для подготовки горнолыжных склонов и лыжных трасс). На Курорте Красная Поляна штатным расписанием предусмотрено двадцать пять таких ставок, на Курорте «Архыз» – шестнадцать.

- Егерь (специалист, ответственный за охрану, учет численности, разведение и управление дикими животными и птицами на территории охотничьих угодий). На данный момент вакансия егеря открыта в «Удивительной деревне Мандроги»: сотруднику предстоит изучить и взять на контроль обитателей охотничьих угодий площадью 23,8 тыс. кв. метров на границе с Республикой Карелия.

- Баба Яга. Таких сказочных персонажей в штате тематического парка развлечений «Сочи Парк» сразу два. Обязанности этих сотрудников – развлекать и развлекаться. Сказочные перевоплощения и положительная энергетика приветствуются.

Реклама

Средние ежемесячные зарплаты в наиболее распространенных профессиях, согласно исследованию, выглядят так:

- дворник – 44 тыс. рублей,

- оператор прачечной/официант/мойщик посуды/садовник – 50 тыс. рублей,

- горничная/портье – 55 тыс. рублей,

- повар-универсал – 60 тыс. рублей,

- менеджер по продажам/бухгалтер – 70 тыс. рублей,

- специалист по кадровому делопроизводству – 75 тыс. рублей,

- казначей – 85 тыс. рублей,

- юрисконсульт – 96 тыс. рублей.

В Группе Мантера признают, что удержать на рабочих позициях сложнее всего сотрудников хозяйственных служб гостиниц, а также сотрудников, отвечающих за работу ресторанов, баров и кафе. Кадровый дефицит по этим направлениям, как правило, связан с тем, что в высокий сезон соискатели принимают более выгодное предложение по зарплате, упуская тот факт, что действует оно только в течение нескольких месяцев и без официального трудоустройства.