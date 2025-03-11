Космодром «Восточный» бьет рекорды по количеству туристов

Туристический поток на амурский космодром Восточный продемонстрировал феноменальный рост. За минувший год почти 10 тысяч путешественников смогли своими глазами увидеть этот уникальный объект космической инфраструктуры, что втрое превысило показатели 2022 года.
Программа экскурсий включает посещение технического комплекса и стартовой площадки космодрома, а самые удачливые могут стать свидетелями захватывающего зрелища – старта ракеты-носителя «Союз».
Впечатляющий успех космодрома отражает общую тенденцию в регионе: предприятия Амурской области приняли 59 тысяч любителей промышленного туризма, увеличив турпоток на 240% по сравнению с 2021 годом, согласно данным областного правительства.
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