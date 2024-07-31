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Курорт «Белая Дюна» достроят через шесть лет

Фото: Макет курорта

Пресс-служба правительства КО

Объект возводят по поручению президента России Владимира Путина и согласно подписанного им проекту о создании круглогодичных морских курортов федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал».

Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко сообщил, что новый курорт в Калининграде будет занимать площадь 479 Га. Предполагается создание 17,8 тыс. новых рабочих мест и 10 480 номеров. Инвестиции в проект составят 400 миллиардов рублей, причем 90% средств будут вложены частными инвесторами.

На курорте будут крытые подогреваемые бассейны, аквапарк, термальные источники. Объект планируется закончить до 2035 года.

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