Курортный сбор принес Ставрополью 80 миллионов рублей за 2 месяца

Объем курортного сбора в Ставропольском крае за январь-февраль 2024 года вырос на 15%.

«За январь-февраль уже собрано 81,1 миллиона рублей. При этом за аналогичный период прошлого года было получено 68,5 миллиона рублей. Увеличение собираемости курортного сбора составило 15%», – говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Ранее сообщалось, что в этом году предусмотрено более 602 млн рублей плановых поступлений курортного сбора. За счет него будут проведены комплексные мероприятия по развитию курортной инфраструктуры.

Эксперимент по развитию инфраструктуры посредством курортного сбора в регионе стартовал в 2018 году. Изначально в нем участвовали Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск. С августа прошлого года к нему присоединился город Минеральные Воды. Сейчас размер курортного сбора составляет 100 рублей за сутки пребывания на территории Ставропольского края (не считая дня заезда). 100 рублей – максимальная сумма курортного сбора, предусмотренная федеральным законом.

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В 2023 году в бюджет края от уплаты курортного сбора поступили 653,2 миллиона рублей. Перевыполнение плановых показателей составило 58 миллионов. За весь период проведения эксперимента в бюджет региона поступило более 1,9 миллиарда рублей.