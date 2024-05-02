Многодетным туристам предоставят скидки на курортах России

Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко призвал представителей туристического бизнеса присоединиться к программе акций в отелях и на курортах для многодетный семей (программу инициировало Минэкономразвития).



Скидки на отдых в Год семьи будут предоставлены многодетным семьям за счет бизнеса, но лишь со стороны компаний, поддержавших инициативу чиновников. Эти предложения станут дополнительным стимулом для путешествий по России.



Сообщается, что более чем 120 гостиниц и санаториев в различных регионах согласились на сотрудничество с Министерством экономического развития. Среди них Архангельская область, Владимирская область, Ленинградская область, республика Крым и Татарстан, а также Ставропольский край.

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