Москва побила допандемийный рекорд по турпотоку: 26 миллионов гостей в 2024 году

Москва в 2024 году приняла рекордное количество туристов – 26 миллионов человек, что превысило показатели не только прошлого года, но и допандемийного 2019-го. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по туризму города Москвы Булат Нурмуханов в эксклюзивном комментарии для Russian Traveler.

Москва демонстрирует впечатляющий рост туристической привлекательности, устанавливая новые рекорды. В 2024 году столицу посетили 26 миллионов гостей, что на 1,5 миллиона больше, чем в 2023 году, и на 3% превосходит показатель самого успешного для мировой туристической отрасли 2019 года.

Булат Нурмуханов Заместитель председателя Комитета по туризму города Москвы «2,7 млн гостей прибыли из-за рубежа — в том числе из стран СНГ, Ближнего Востока и Индии. Более 429 тысяч человек приехали в Москву из Китая».

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Он подчеркнул, что путешественников привлекают не только всемирно известные достопримечательности, но и развитая инфраструктура отдыха. «Москва — это полноценный город-курорт, который интересен гостям из жарких стран в любое время года», — заявил Нурмуханов, упомянув обилие зон отдыха в столице — более 1000 парков и скверов. По его словам, зимой иностранцы приезжают увидеть снег, летом — зелень, а в межсезонье — цветущие улицы или золотую осень.

Значительную роль в увеличении турпотока играет насыщенная событийная программа. «Мощный катализатор туристического потока — круглогодичная событийная программа, городские проекты „Лето в Москве“ и „Зима в Москве“», — сказал зампред столичного Комитета по туризму. Он также отметил успех фестиваля «Китайский Новый год в Москве», вызвавшего большой интерес у жителей КНР.

Рост числа туристов положительно сказался на гостиничном бизнесе. «В 2024 году отели категорий 3, 4, 5 звезд были заняты на 78%, но в период масштабных мероприятий показатель мог превышать 90%», — сообщил Нурмуханов. За год в Москве открылись 11 новых гостиниц.

Помимо отдыха, Москву посещают и с деловыми целями. Каждый четвертый гость из российских регионов и каждый восьмой иностранец приезжают в столицу как бизнес-туристы.

Впечатляющие результаты демонстрирует и экономический вклад туристической отрасли: