На Дальнем Востоке выделяют 28 миллиардов рублей на туризм и технологии

Комиссия по правительственным вопросам одобрила финансирование девяти инвестиционных инициатив в Дальневосточном федеральном округе.

Правительственная комиссия по развитию Дальневосточного региона дала предварительное согласие на реализацию нескольких инвестиционных инициатив. Информацию об этом распространила пресс-служба полномочного представителя президента в ДФО и вице-премьера Трутнева.

Реклама

Среди планируемых проектов особое внимание уделено развитию туристической инфраструктуры. В частности, будут профинансированы строительство трех гостиничных комплексов в Сахалинской области и на Камчатке, а также обустройство рекреационной зоны на сопке Мишенной в столице Камчатского края.

Всего одобрено девять проектов, которые нуждаются в скором запуске финансирования – в течение первых шести месяцев этого года.