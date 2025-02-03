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На Дальнем Востоке выделяют 28 миллиардов рублей на туризм и технологии

На Дальнем Востоке выделяют 28 миллиардов рублей на туризм и технологии

Комиссия по правительственным вопросам одобрила финансирование девяти инвестиционных инициатив в Дальневосточном федеральном округе.

Правительственная комиссия по развитию Дальневосточного региона дала предварительное согласие на реализацию нескольких инвестиционных инициатив. Информацию об этом распространила пресс-служба полномочного представителя президента в ДФО и вице-премьера Трутнева.

Среди планируемых проектов особое внимание уделено развитию туристической инфраструктуры. В частности, будут профинансированы строительство трех гостиничных комплексов в Сахалинской области и на Камчатке, а также обустройство рекреационной зоны на сопке Мишенной в столице Камчатского края.

Всего одобрено девять проектов, которые нуждаются в скором запуске финансирования – в течение первых шести месяцев этого года.

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